SuperCopa : Le Barça assure aux tirs au but, un Clasico en finale

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Demi-finale de la SuperCopa :

King Fahd Stadium (Riyad, Arabie Saoudite).

Betis Séville - FC Barcelone : 2-2 après prolongation, 2-4 aux tirs au but.



Buts : Fekir (77e) et Moron (101e) pour le Betis Séville ; Lewandowski (40e) et Fati (93e) pour le Barça.

Expulsion : Guardado (119e) pour le Betis Séville.

Tirs au but : Willian José (1) et Moron (2) pour le Betis Séville ; Lewandowski (1), Kessie (2), Fati (3) et Pedri (4) pour le Barça.

❗ ¡¡El Barça, clasificado para la final de la Supercopa en la tanda de penaltis!!



💙❤ Som-hi!! pic.twitter.com/WUC8IeMbIT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 12, 2023

Grâce à ce succès au bout du suspense, le Barça rejoint donc le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne. Un Clasico qui se jouera ce dimanche à 20 heures en Arabie Saoudite.