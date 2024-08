Stupeur, Vinicius Jr ne dit pas non à l’Arabie Saoudite ‍!

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Les médias madrilènes se sont emballés ce lundi en annonçant que Vinicius Junior avait balayé l'offre de l'Arabie Saoudite. Le Brésilien du Real réfléchit !

Attaquant vedette du Real Madrid et véritable star du club avant la signature de Kylian Mbappé, Vinicius Junior est même le grand favori pour le Ballon d’Or selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Autant dire que le Brésilien, même s’il n’a pas été performant lors de la Copa America, n’est pas loin d’être au sommet de sa carrière avec son apport offensif décisif dans la conquête de la Ligue des Champions notamment. Même si le PSG a tenté sa chance en son temps, impossible pour un club européen d’être sérieusement candidat à sa venue tant il est déjà dans le meilleur club du monde, et avec un salaire et un contrat confortables.

Salaire multiplié par 20, Vinicius est tenté

En revanche, rien n’empêche l’Arabie Saoudite de tenter sa chance avec une offre colossale. Le Royaume du Golfe a envie de frapper un très grand coup cet été, et cible des joueurs comme Antoine Griezmann ou Paulo Dybala. Vinicius Jr est encore la catégorie au-dessus et une offre a été effectuée à l’ancien de Flamengo pour un salaire multiplié par 20, pour égaler celui de Cristiano Ronaldo avec 200 millions d’euros par saison. Le Real Madrid, qui a mis une clause libératoire à un milliard d’euros, n’a aucun doute sur la volonté de son attaquant de rester, et a d’ailleurs fait savoir par ses médias préférés comme Defensa Central, que l’offre avait déjà été repoussée.

Mbappé est le roi, Vinicius refuse de se faire virer https://t.co/0BJXq6VwzX — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2024

Et pourtant, selon Relevo, Vini Jr n’a pas encore donné sa réponse à la proposition du PIF, qui se réserve ensuite le droit de le placer dans un des clubs qu’il détient dans la Saudi Pro League. Le média espagnol, dont deux des journalistes vedettes affirment avoir les mêmes échos, explique que le Brésilien a demandé un délai de réflexion bien légitime par rapport à l’énorme salaire qui lui est proposé. Si le Real Madrid n’a aucun doute de l’issue, c’est bien la preuve que l’idée de multiplier son salaire par 20 ne laisse pas insensible l’ailier merengue. Surtout que ce serait pour un contrat de cinq ans, même si ce choix ferait beaucoup parler pour un joueur de seulement 24 ans, qui prendrait ainsi la direction d’un championnat de seconde zone.

En tout cas, cette information parue dans la presse espagnole a jeté un froid dans le dos des supporters du Real, persuadés que cette proposition avait déjà été balayée. Ce n’est, pour le moment, pas encore le cas.