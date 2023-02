Situation explosive pour Vinicius en Espagne, le PSG suit le dossier

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Liga, le Real Madrid a été battu par Majorque (0-1). Une défaite inquiétante pour les coéquipiers de Vinicius Jr, encore pris à partie...

En ce début d'année 2023, le Real Madrid n'y est plus forcément en Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti marquent le pas et sont désormais distancés par le Barça au classement. Ce dimanche, les champions d'Europe ont été battus par Majorque à la surprise générale. Pourtant, le Real Madrid aurait au moins pu repartir des Baléares avec le point du match nul, puisque Marco Asensio a raté un penalty suite à une faute sur Vinicius Junior. Un Vinicius Jr qui concentre encore les tensions après sa prestation face à Majorque. Le Brésilien a souvent été au coeur des brouilles et des actions phares de la rencontre. Le joueur de 22 ans a subi énormément de fautes et a parfois dû lutter pour garder son calme. Une tendance depuis de nombreux matchs en Liga qui commence à être difficilement vivable pour Vinicius Jr.

Vinicius, un climat pesant en Liga

La réaction de Vinicius après que Raillo lui ait montré l'écusson de Majorque. 😭 pic.twitter.com/XXaBWS5Kuc — Vibes Foot (@VibesFoot) February 5, 2023

Majorque attendait de pied ferme le Real Madrid et aura joué très dur sur le crack auriverde. Ce climat autour de Vinicius ne profite pas au joueur, à ses coéquipiers et au football espagnol. A la fin de la rencontre à Majorque, Nacho n'a d'ailleurs pu cacher son indignation au micro de Movistar : « Il y a toute une ambiance autour de Vinicius que ne favorise personne... Pas Vinicius, pas le football et pas le public. (...) On doit tous pouvoir profiter du football qui reste une très belle chose et laisser de côté toutes ces polémiques ». Quelques instants plus tard en conférence de presse, l'Espagnol rajoutera même : « Tout ce qui se passe n'est pas la faute de Vinicius. Tout ce qu'il veut, c'est jouer au football, et puis il y a une atmosphère provocante, des adversaires qui le pressent et qui font des fautes... ». Un sentiment partagé par Omar da Fonseca, qui commentait la rencontre sur beIN SPORTS : « On fait passer Vinicius pour le provocateur. On est en train de changer le sens du football. Alors que ce football devient mécanique, que tout est étudié, préparé, comptabilisé, c’est Vinicius qui crée de la divergence dans ce football ».

Vinicius départ prochain du Real Madrid ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid, Vinicius Junior a toujours clamé son envie de rester encore de nombreuses années dans la capitale espagnole. Mais tous ces événements autour de sa personne pourraient le faire changer d'avis, alors que le PSG est intéressé par son profil. Il pourrait être le remplaçant de Kylian Mbappé si ce dernier venait à rejoindre... le Real Madrid. Pour rappel, Vinicius Jr est estimé à près de 120 millions d'euros. Un montant que les Franciliens pourraient aligner en cas de belles ventes au mercato. En tout cas, le traitement réservé à Vinicius Jr en Liga devient un problème de plus en plus important, entre racisme, provocations et fautes grossières sur sa personne. En attendant, le Brésilien va pouvoir recharger un peu les batteries, puisqu'il sera suspendu face à Elche le 15 février prochain. L'ancien de Flamengo a en effet écopé face à Majorque de son cinquième carton jaune cette saison. Mission réussie pour les Majorquins Pablo Maffeo et Antonio Raíllo, qui auront passé leur rencontre à essayer de faire disjoncter le jeune joueur de 22 ans.