Sergio Ramos fait une promesse sidérante

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Pas appelé en équipe d'Espagne pour la coupe du monde 2022, Sergio Ramos a dit adieu à la Roja pour de nombreux observateurs. Sauf que le défenseur de 36 ans n'arrive pas à cette conclusion. Tant qu'il joue en club, il postule à la sélection.

Sergio Ramos est venu dans le Golfe ce week-end. Pas pour jouer la coupe du monde 2022 comme il l'aurait voulu mais pour assister au Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1. En ce qui concerne le Qatar, Luis Enrique n'a pas décidé de le reprendre en sélection pour aider l'Espagne dans sa quête du titre mondial. Le sélectionneur espagnol n'a pas été sensible aux matchs joués par Ramos au PSG. Les 36 ans du champion du monde ont été rédhibitoires alors que Luis Enrique veut rajeunir son groupe à l'image de l'inclusion de Pedri et Gavi ces derniers mois.

Ramos veut jouer avec la Roja en 2023

Autant dire qu'il a privé Sergio Ramos de ses derniers matchs en équipe d'Espagne, normalement. Car, le défenseur parisien n'a pas pris sa retraite internationale et il ne compte pas le faire dans un futur proche. Interrogé par DAZN Espana e, il a réitéré son amour du maillot rouge espagnol et son envie de le défendre sur le terrain. Même si les perspectives d'avenir ne sont pas forcément énormes pour lui à son âge, et avec un niveau certes encore correct avec le PSG, mais plus aussi impressionnant qu'avant.

Sergio Ramos y la posibilidad de volver a jugar con España 🗣 — DAZN España (@DAZN_ES) November 20, 2022

« Tout le monde sait ce que cela signifie pour moi de porter le maillot espagnol. On ne perdra jamais espoir tant que nous serons encore actifs », a t-il indiqué en insistant bien sur le fait qu'il ne « perdrait jamais l’illusion » de jouer avec l'Espagne. Mais, bien difficile d'être optimiste pour le joueur aux 180 sélections. Sergio Ramos n'a plus été appelé par Luis Enrique depuis mars 2021, ratant aussi l'Euro 2020 disputé en juin 2021. A moins que le Mondial ne provoque un énorme changement au sein de la Roja dans les prochaines semaines, et redistribue les cartes pour une défense centrale qui n'inspire pas forcément une énorme confiance de l'autre côté des Pyrénées.