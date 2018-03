Real : Varane veut interdire les critiques contre Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Inarrêtable ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo a remis tout le monde d’accord avec le Real Madrid. L’attaquant portugais est redevenu la machine à buts que beaucoup ne pensaient plus revoir.

Il faut dire que le Merengue a traversé une longue période compliquée. Pendant près d’une demi-saison, l’ancien joueur de Manchester United a connu une énorme panne d’efficacité. De quoi déchaîner ses détracteurs, beaucoup plus discrets ces derniers temps… De son côté, le Real n’a jamais douté de Cristiano Ronaldo, à l’image de Raphaël Varane qui n’accepte pas le traitement infligé à son coéquipier.

« Cristiano et Messi, on se demande toujours s'ils sont à leur meilleur niveau. Certains disent même que Cristiano est fini, s’est étonné le défenseur central sur la Cadena SER. Quand je parle avec mes amis et qu'ils me demandent s'il est fini, je leur dis : "calmez-vous." Chaque jour, il m’impressionne, chaque année il se surpasse, il a déjà tout gagné mais il se demande toujours comment faire encore mieux. »

Varane a du mal à y croire

« Il s’énerve aux entraînements, se fâche quand il ne marque pas… C’est sa plus grande force, a témoigné l’international français. Je ne comprends pas comment on peut critiquer un mec comme Cristiano, je ne comprends pas. Avec tout ce qu'il a fait, et ce qu'il réalise encore... On ne peut pas le critiquer. » Pourtant, le public de Santiago Bernabeu est bien le premier à siffler son quintuple Ballon d’Or lorsque les choses tournent mal.