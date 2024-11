Real ‍: Ni Vinicius, ni Mbappé, Ancelotti désigne l’homme fort

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En marge du lancement de l’année universitaire au Real Madrid, Carlo Ancelotti a donné les clés du succès à la Maison Blanche. L’entraîneur italien a tenu à souligner le rôle essentiel du président Florentino Pérez.

A l’image de sa recrue phare Kylian Mbappé, le Real Madrid espérait sûrement réussir un meilleur début de saison. Rien de grave sur le plan comptable évidemment. Mais les Merengue ont affiché certaines limites depuis le début de l’exercice. Pas sûr que la situation serait la même sans les éclairs de Vinicius Junior, souvent décisif dans les moments les plus importants. Ce n’est pourtant pas le Brésilien que Carlo Ancelotti a souhaité mettre en avant. Pour l’entraîneur madrilène, il faut surtout souligner le travail de son président Florentino Pérez.

Kylian Mbappé met Vinicius KO, Madrid sans pitié https://t.co/KILvYrHHi2 — Foot01.com (@Foot01_com) November 20, 2024

« Le Real Madrid a gagné et continue à gagner beaucoup dans son histoire parce qu'il n'aime pas perdre ni faire match nul, a expliqué l’Italien dans des propos relayés par Marca. Il y a des clubs qui acceptent la défaite d'une manière différente comparé au Real Madrid. Cela augmente l'exigence et la responsabilité pour les personnes qui travaillent pour ce club. La clé du succès au Real Madrid ? J'ai travaillé dans beaucoup de clubs au plus haut niveau et le Real Madrid est le plus grand au monde de par son histoire, son organisation, son exigence… »

Ancelotti encense le patron

« Tu te rends compte que le plus important ici c'est d'avoir du succès sur le plan sportif. Le travail du président est spectaculaire, le club gagne grâce au travail qu'il a réussi à accomplir, a vanté Carlo Ancelotti, avant d’évoquer l’ambiance en interne. (…) Le Real Madrid est une famille. On passe beaucoup de temps ici et l'ambiance t'aide à donner le meilleur de toi-même. Au niveau personnel, je préfère travailler dans une famille. Tu t'en rends compte chaque jour quand tu viens ici. » Pour ceux qui en doutaient encore, Carlo Ancelotti est totalement épanoui dans la capitale espagnole.