Real : Ne critiquez surtout pas Cristiano Ronaldo devant Zizou !

Dans : Liga.

Auteur d’un petit but seulement en Liga depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo peine à retrouver son niveau de la saison dernière au Real Madrid. Dimanche soir, il était titulaire à Bernabeu face à Las Palmas (3-0). Et malgré le large succès de son équipe, l’international portugais n’a pas trouvé le chemin des filets. Ce constat vaut également pour Karim Benzema, régulièrement critiqué pour son manque d’efficacité par les supporters madrilènes. Comme souvent, Zinedine Zidane a été dans l’obligation de voler au secours de ses deux joueurs offensifs après le succès de son équipe.

« Vous pensez toujours aux choses négatives, moi je retiens le positif. Cristiano a délivré une passe décisive et il était content, c'était un joli but en contre. On sait que Cristiano aime marquer et qu'il est plus heureux quand il marque. Mais lui et moi, nous sommes convaincus qu'il va faire la différence. Il la fait en Ligue des champions. En Liga, non, mais il fait d'autres choses, il est utile à l'équipe. Cristiano fera toujours la différence pour nous. C’est la même chose pour Karim » a lancé le coach des merengues. Après la trêve internationale, les deux attaquants du Real seraient bien inspirés de retrouver leur efficacité, car deux rendez-vous cruciaux attendent la bande à Zizou avec deux déplacements périlleux contre l’Atlético Madrid en Liga puis Nicosie en Ligue des Champions…