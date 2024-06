Real ‍: L’Espagne attend déjà le premier faux pas de Mbappé

Dans : Liga.

Future recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé va entrer dans une nouvelle dimension. L’attaquant français devra répondre aux grandes attentes des supporters et observateurs à l’affût du moindre faux pas.

Après la confirmation de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a changé de visage. L’attaquant de l’équipe de France n’avait pas caché son sourire pendant la conférence de presse qui avait suivi l’annonce de la Maison Blanche. Il faut dire que la star en fin de contrat au Paris Saint-Germain va réaliser un rêve de jeunesse. L’expérience pourrait néanmoins virer au cauchemar, prévient Emmanuel Petit, qui conseille au Bondynois d’adapter son comportement chez les Merengue.

« Je ne sais pas si Mbappé sera un problème, mais il sait exactement où il va : au meilleur club du monde qui a gagné la Ligue des Champions et la Liga sans lui, dans un vestiaire qui vit parfaitement, a rappelé le consultant français au quotidien As. Il y a de gros egos, mais l'équipe passe en premier parce que le Real Madrid est plus important que n'importe quel joueur, même si tu as gagné le Ballon d'Or. Au Real Madrid, on se fiche de ton importance. Mbappé le sait, il est prêt et il tentera de s'adapter le plus vite possible à ses coéquipiers sur le terrain. »

Mbappé attendu au tournant

« Il sait parfaitement que les supporters et la presse l'attendent. Ils ne lui laisseront pas le temps et ne lui permettront aucune excuse. Au Real Madrid et au PSG c'est la même chose. Les gens étaient lassés par les rumeurs parce que ça ressemblait à une nouvelle série Netflix, a souligné le champion du monde 1998, avant d’évoquer l'utilisation de son compatriote. Vinicius a été génial, Rodrygo et Bellingham aussi. Le seul poste libre au Real, c'est celui d'attaquant et je crois que Mbappé jouera là. Je n'ai aucune idée de ce que fera Ancelotti, mais je ne crois pas qu'il privera Vinicius de son côté pour le mettre dans l'axe en faveur de Mbappé. Ce serait difficile à comprendre. »

« Mbappé jouera attaquant. Peut-être que je me trompe, mais c'est pour moi la meilleure option si tu ne veux aucun problème avec les joueurs, surtout en ce qui concerne un joueur qui vient d'arriver dans le vestiaire. Vinicius ne souffre pas de la comparaison avec Mbappé. Je ne pense pas qu'Ancelotti lui fera une faveur en échangeant sa place avec celle de Vinicius, et Mbappé le sait. C'est un très grand défi pour le Real Madrid », a annoncé Emmanuel Petit, soulagé par la fin du feuilleton Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.