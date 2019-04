Real : Hazard à Madrid, Zidane donne rendez-vous au mercato estival

Dans : Liga, Mercato.

Lorsque l’on interroge un entraîneur sur une éventuelle cible au mercato, la réponse est bien souvent la même.

On connaît le refrain par coeur, les techniciens refusent d’évoquer des joueurs appartenant à d’autres clubs. C’est évidemment le moyen idéal d’éviter le sujet. Mais de son côté, Zinédine Zidane adopte une communication totalement différente. Quand le coach du Real apprécie un joueur, il le dit haut et fort. On a donc appris que le Français adorait le milieu de Manchester United Paul Pogba. Avant la confirmation de son coup de coeur pour l’ailier de Chelsea Eden Hazard.

« Une tentative cet été ? Je ne vais pas donner mon avis personnel, on en parlera à la fin de cette saison ou au début de la prochaine. Ce que je peux dire, c'est que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, comme tout le monde le sait, a répondu le Merengue. C'est un joueur qui a joué en France, que j'ai beaucoup regardé et que je connais personnellement. Mais il n'y a rien de nouveau sur ce que je pense de lui comme joueur : c'est un joueur fantastique. » Fan de Zidane et du Real, l’ancien Lillois appréciera.