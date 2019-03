Real : Gareth Bale au cœur d'un deal XXL au mercato ?

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

De plus en plus isolé dans le vestiaire du Real Madrid, Gareth Bale ne fait pas non plus l’unanimité auprès des supporters madrilènes.

La preuve, le Gallois a été sifflé pas une bonne partie du Santiago Bernabeu lors de la défaite 1-0 face au FC Barcelone, samedi soir. Selon toute vraisemblance, on se dirige vers un départ de l’ancien joueur de Tottenham cet été au mercato. Et selon les informations du Daily Mirror, c’est justement vers les Spurs que l’ailier droit du Real Madrid pourrait se diriger…

Effectivement, Florentino Pérez pourrait utiliser la belle cote de Gareth Bale outre-Manche pour tenter de conclure l’arrivée de Christian Eriksen, dont le profil plaît beaucoup à Madrid. Une offre de 58 ME plus Gareth Bale contre l’international danois serait même dans les tuyaux. Reste à savoir si du côté des dirigeants de Tottenham, on est emballé par ce deal. A n’en pas douter, cette offre, si elle se confirme, fera réfléchir le très bon négociateur Daniel Levy. Qui sait que Gareth Bale peut faire des malheurs en Premier League. Il l’a déjà fait par le passé…