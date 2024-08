Real ‍: Endrick effrayé par Mbappé et déjà sur le départ ‍?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 18 ans, Endrick a fait l’objet d’un transfert colossal au Real Madrid en provenance de Palmeiras pour 47 ME. Mais avec la concurrence de Kylian Mbappé, sa première année pourrait être difficile.

Le Real Madrid s’est bâti une redoutable ligne d’attaque pour la saison à venir, avec les signatures de Kylian Mbappé en provenance du PSG et d’Endrick, recruté à Palmeiras. Deux solutions offensives de plus pour Carlo Ancelotti, qui s’ajoutent à Rodrygo, Vinicius, Brahim Diaz, Arda Güler ou encore Bellingham. Autant dire que pour gratter du temps de jeu dans cette équipe, il faudra avoir les nerfs solides et se montrer très performant. Un joueur comme Endrick, qui a rejoint le Real Madrid très tôt et qui fait l’objet de grosses attentes du public, va-t-il pouvoir résister à la pression ?

La question se pose à tel point que le site Fichajes dévoile qu’un prêt est à l’étude pour Endrick afin de s’acclimater au football européen loin de la pression du Real Madrid. Le média espagnol croit savoir que le Real Valladolid de la légende brésilienne Ronaldo a manifesté son intérêt pour récupérer Endrick sous forme de prêt dans l’optique de la saison 2024-2025. « Ce serait un excellent moyen pour Endrick de gagner des minutes et d’acquérir de l’expérience lors de sa première incursion dans le football européen » écrit le média, qui note aussi que la concurrence colossale représentée par Kylian Mbappé au poste d’avant-centre pourrait pousser le joueur à accepter un prêt qui n’était pourtant pas prévu.

Endrick prêté une saison par le Real Madrid ?

Les discussions entre Florentino Pérez et Ronaldo dans les heures à venir seront « cruciales » pour décider si Endrick doit quitter le Real Madrid selon le média. Chez les supporters du club merengue, on serait néanmoins étonné et sans doute un peu déçu de voir Endrick partir en prêt. Car avant lui, Rodrygo et Vinicius ont également été recrutés très jeunes pour se développer au Real Madrid, et n’ont pas fait l’objet d’un prêt. Mais ceux qui sont désormais les stars incontestées du club espagnol n’avaient pas Kylian Mbappé dans les pattes en tant que concurrent n°1 à l’époque. Une différence de taille qui pourrait pousser le Real Madrid à accepter un prêt inattendu de son joyau brésilien.