Real : En colère, Varane compte sur le PSG pour se calmer

Titulaire indiscutable au Real Madrid, Raphaël Varane voit son statut conforté grâce au retour de l’entraîneur Zinédine Zidane.

Et pourtant, le défenseur central fait partie des Merengue annoncés sur le départ. On parle d’une certaine lassitude pour le Français, tenté par une nouvelle expérience à l’étranger. Mais à en croire la presse locale, une autre raison explique ses envies d’ailleurs. Varane serait effectivement remonté contre ses dirigeants depuis le début de la saison, révèle le média As. En cause, l’oubli du Real qui n’a pas jugé nécessaire de lui organiser un hommage au stade Santiago Bernabéu pour son sacre en Coupe du monde 2018.

Il faut dire que ses compatriotes Lucas Hernandez, Thomas Lemar, Antoine Griezmann, et Samuel Umtiti y ont eu droit dans leurs clubs respectifs. De quoi vexer l’ancien Lensois qui avait décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or remporté par son partenaire Luka Modric. Mais le vice-capitaine de l’équipe de France pourrait vite se consoler. Toujours selon la même source, l’agent de Varane aurait reçu un coup de fil du Paris Saint-Germain et compterait s’en servir pour obtenir une revalorisation salariale à la Maison Blanche. Preuve qu'un transfert n'est pas vraiment d'actualité.