Real : Benzema félicité pour un record cocorico

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Pressenti pour être le grand leader de l’attaque du Real Madrid cette saison encore, Karim Benzema pourrait profiter du départ de Lionel Messi pour devenir le premier français à être sacré « pichichi ».

Ce titre très envié de meilleur buteur de la Liga tombe dans l’escarcelle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis plus de 10 ans, en dehors de l’intermède Luis Suarez avec ses 40 buts en 2016. En attendant cet éventuel trophée qu’il faudra bien sûr aller chercher en étant régulier et performant tout au long de la saison, KB9 a déjà marqué les esprits dès le premier match de la saison. Un doublé contre Alavès, et l’ancien lyonnais a atteint le cap des 281 buts marqués sous le même maillot d’un club professionnel. Ce total lui permet d’égaler un record vieux de 59 ans, que le FC Sochaux a déterré. Le club franc-comtois était en effet celui avec lequel Roger Courtois avait inscrit 281 buts dans sa carrière, à une autre époque puisque c’était entre 1933 et 1939, puis 1945 à 1952.

👏 Bravo à Karim @Benzema qui a rejoint ce week-end Roger Courtois en tête des buteurs français avec le même club.

🔙🏅 Roger Courtois avait lui aussi atteint le total de 𝟐𝟖𝟏 𝐛𝐮𝐭𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐅𝐂𝐒𝐌 de 1933 à 1939 et de 1945 à 1952. ⤵️ https://t.co/FclF1dL8gL — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) August 16, 2021

Des époques incomparables mais qui font en tout cas que ces deux buteurs se rejoignent, en attendant que Karim Benzema s’empare probablement prochainement seul de ce record de buts marqués pour un seul club par un joueur français. De quoi forcer l’admiration de la presse espagnole, pour qui la machine à buts KB9 est déjà bien partie. « Benzema a commencé la nouvelle saison comme la précédente s'est terminée, en marquant. L'attaquant est l'homme fort du Real Madrid et Ancelotti s’est incliné devant Benzema, rappelant que le Français était plus qu’un attaquant », a même loué El Mundo Deportivo, qui n’est pas habitué à louer les mérites des joueurs du Real Madrid.