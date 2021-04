Barça : Messi a trouvé aussi bien que Neymar en moins cher

Dans : Liga.

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que Lionel Messi désire faire revenir Neymar au FC Barcelone à l’occasion du prochain mercato.

Les deux hommes s’apprécient énormément et veulent jouer ensemble la saison prochaine, ce n’est pas une surprise. Visiblement, Lionel Messi aimerait que ce vœu commun se réalise au FC Barcelone plutôt qu’au Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’Argentin sent bien qu’il n’est pas la priorité de Leonardo, qui observe plutôt du côté de la Premier League en cas de départ de Kylian Mbappé avec les pistes Mohamed Salah (Liverpool) et Harry Kane (Tottenham). De toute évidence, il sera en revanche très difficile pour Messi d’obtenir ce qu’il veut, Neymar ayant de grandes chances de prolonger au Paris SG. C’est ainsi que selon les informations de Calcio Mercato News, l’Argentin du Barça a une autre idée en tête pour renforcer les Blaugrana.

Comme indiqué l’été dernier, Lionel Messi apprécie énormément le profil de Lautaro Martinez, un joueur avec qui une véritable complémentarité pourrait naître. Selon le média italien, Lionel Messi a ainsi fait savoir à son président Joan Laporta qu’il serait très certainement judicieux de miser sur le dynamiteur offensif de l’Inter Milan lors du prochain mercato. Le coéquipier de Romelu Lukaku présente l’avantage d’être moins cher que Neymar, Mbappé ou Haaland, et pourrait parfaitement s’incorporer dans le trio offensif du FC Barcelone en compagnie de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé. Sur le papier, la direction du club catalan est emballée par cette piste. Pour la concrétiser, il faudra en revanche dégraisser massivement. Comme d’habitude, les mêmes joueurs sont évoqués pour alléger la masse salariale du FC Barcelone : Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Antoine Griezmann, dont le départ est régulièrement évoqué en Espagne malgré sa place de titulaire aux yeux de Ronald Koeman depuis plusieurs mois. Le mercato promet en tout cas d’être extrêmement agité en Catalogne…