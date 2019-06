Real : Avec Benzema, Hazard se voit déjà faire la misère en Liga

Dans : Liga, Foot Europeen.

Présenté jeudi en début de soirée par le Real Madrid, Eden Hazard a enfin réalisé son rêve.

L’ailier arrivé en provenance de Chelsea n’a jamais caché son admiration pour la Maison Blanche, ni pour l’entraîneur Zinédine Zidane qui était son idole. Autant dire que le Belge est impatient de faire ses premiers pas avec les Merengue, notamment aux côtés du Français Karim Benzema, un attaquant dont le profil devrait lui correspondre. En tout cas, l’ancien Lillois ne doute pas de leur future entente sur le terrain.

« Elle pourrait être pas mal, je pense, a imaginé la recrue à 100 M€. J’ai eu la chance de jouer contre lui quand il était à Lyon. De voir les neuf années qu’il a faites à Madrid, c’est pour moi le meilleur numéro 9 du monde en ce moment. Jouer avec lui, m’entraîner avec lui, cela va me permettre d’élever le niveau. Bien sûr, je m'imagine faire des une-deux avec lui. Mais il va falloir que je joue déjà, j’espère qu’on aura une bonne entente sur et en dehors du terrain pour que lui, moi et tout le monde puissions marquer des buts. » Le Real n’a pas terminé son mercato, mais on peut déjà affirmer que ce duo sera l’un de ses points forts.