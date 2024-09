Rabiot et Kanté, l'Atlético a une rage XXL

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

L'Atlético Madrid s'est très bien renforcé cet été lors du marché des transferts. Cependant, les Colchoneros ont subi deux revers importants concernant des internationaux français.

Cette saison, l'Atlético Madrid sera un candidat sérieux pour le titre en Liga. La direction madrilène a mis les moyens pour se renforcer lors du marché des transferts estival. Conor Gallagher, Robin Le Marchand, Julian Alvarez ou encore Alexander Sorloth ont signé. Des joueurs qui auraient pu être accompagnés d'autres éléments de grand talent. Cependant, l'Atlético Madrid s'est pris deux énormes coups durs concernant des joueurs français. L'un des chantiers prioritaires des Madrilènes était de se renforcer au milieu de terrain. Les profils de N'Golo Kanté et Adrien Rabiot ont été placés en haut de la pile de demandes de Diego Simeone.

L'Atlético Madrid a pris cher dans deux dossiers français

Selon Marca, les deux Français ont en effet échappé à l'Atlético Madrid de façon assez frustrante. Concernant Kanté, il était surtout question d'argent. Si le champion du monde 2018 était plus que motivé à l'idée de jouer pour les Colchoneros, Al-Ittihad demandait 20 millions d'euros pour le lâcher. Ensuite, son salaire de 14 millions d'euros par saison a aussi refroidi l'Atlético, qui a préféré abandonner le dossier menant au Français de 33 ans. Au sujet d'Adrien Rabiot, libre de tout contrat, le joueur continue de privilégier une arrivée en Premier League et n'a donc pas accepté les termes proposés par l'Atlético. Malgré ces échecs, les Rojiblancos croient en leur bonne étoile cette saison. Les hommes de Diego Simeone comptent 8 points en 4 matchs disputés en Liga. Ils recevront Valence ce dimanche soir pour tenter de confirmer leur belle victoire sur la pelouse de Bilbao avant la trêve internationale. N'Golo Kanté et Adrien Rabiot auront peut-être les yeux rivés sur cette rencontre de l'Atlético Madrid.