N’Golo Kanté dit oui à l'Atlético de Madrid

De retour par la grande porte durant l’Euro avec la France, N’Golo Kanté a été l’un des meilleurs joueurs tricolores durant la compétition internationale. Un retour en Europe est dans les tuyaux, et un club en particulier est enclin à le rapatrier, et il s’agit de l’Atlético Madrid.

Il nous avait manqués ! Après deux longues années loin de l'Équipe de France, N’Golo Kanté a été la principale surprise de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024, lui qui n’avait plus été sélectionné depuis juin 2022. A la suite d’un début de tournoi étincelant, l’ancien milieu de Chelsea s’est affirmé comme l’une des pièces essentielles du système du sélectionneur, bien qu’il ait été un peu plus en difficulté physiquement dans la phase à élimination directe. Cependant, le niveau de jeu intéressant proposé par Kanté durant ce tournoi a montré qu’il avait encore le niveau pour jouer en Europe, un an après son départ de Londres pour rallier l’Arabie Saoudite. Cela tombe bien, car les rumeurs l’envoyant sur le continent européen ont refait surface ces dernières heures. Après avoir passé huit saisons en Premier League dont une à Leicester et sept à Chelsea (pour deux titres de champion d’Angleterre et une Ligue des Champions notamment), l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen peut être tenté de découvrir un nouveau pays, puisque l’Atlético Madrid est intéressé par ses services.

L’Atlético Madrid pousse pour recruter N’Golo Kanté

Selon les informations de la presse ibérique et notamment Relevo, la formation madrilène est à la recherche d’un milieu de terrain, surtout depuis que le dossier menant à Conor Gallagher prend du plomb dans l’aile avec Chelsea. En attendant que les Colchoneros et les Blues parviennent à trouver une solution pour valider (ou non) le transfert, le club entraîné par Diego Simeone commence à s’activer sur d’autres pistes, et celle menant à Kanté est concrète.

D’après la source, les dirigeants de la formation espagnole ont d’ores et déjà contacté le frère du joueur au sujet d’une faisabilité d’un éventuel transfert, et Kanté est bel et bien intéressé par un retour dans le continent qui l’a révélé. Pour le moment, aucune offre n’a été transmise à Al-Hilal, avec qui le joueur de 33 ans a encore deux années de contrat. Autre difficulté supplémentaire, le salaire de Kanté, qui touche 25 millions d’euros en Arabie Saoudite. Une signature du Français sur les bords du Wanda Metropolitano viendrait en tout cas apporter beaucoup d’expérience à un poste qui a vu Saul Niguez, joueur historique du club, rallier le FC Séville dans le cadre d’un prêt.