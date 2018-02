Performances, blessures, fast food… Dembélé inquiète le Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

De retour après une deuxième blessure à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a déçu lors de son entrée en jeu contre Getafe (0-0) dimanche en Liga.

Excepté un centre pour Luis Suarez, l’ailier du FC Barcelone a raté tout ce qu’il a entrepris pendant les 30 minutes disputées au Camp Nou. De quoi attirer les premières critiques et surtout les premiers doutes. Supporters, dirigeants et même coéquipiers, tous commenceraient à s’inquiéter pour le Français, et pas seulement pour sa fragilité. Selon El Confidencial, beaucoup se demandent si Dembélé atteindra le niveau espéré. D’autant que sa timidité ne l’aide pas dans son adaptation.

C’est pourquoi les joueurs blaugrana n’hésitent pas à lui tendre la main pour faciliter son intégration, raconte Mundo Deportivo. Autre geste de la part du Barça, la direction a mis à disposition un cuisinier pour celui qui a visiblement l’habitude de manger au fast food. Enfin, le club catalan a placé un agent de sécurité chez Dembélé, qui reçoit aussi les visites régulières d’un médecin. Autant dire que le Barça prend les choses en main pour sa recrue estivale à 105 M€ (+ 42 M€ de bonus).