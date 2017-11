Officiel : Messi prolonge au Barça jusqu'en 2021 (avec une clause anti-PSG) !

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen, PSG.

Dans un communiqué, le FC Barcelone a annoncé ce samedi que Lionel Messi avait prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2021. « Après avoir débuté en équipe première il y a 4788 jours, joué 602 matches, marqué 523 buts, gagné 30 titres, l’histoire continue », explique le club catalan, qui précise que le FC Barcelone a fixé une clause libératoire à 700ME, histoire d'éviter le gros bug connu lors du dernier mercato.

Car il est évident que le Barça n'avait pas jugé possible que le PSG mette 220ME sur la table pour s'offrir le Brésilien Neymar. Avec ces 700ME, le FC Barcelone fixe la barre à un niveau encore plus élevé, et d'ailleurs dans son communiqué, le Barça explique cette somme va permettre à Lionel Messi de probablement finir sa carrière à Barcelone et nulle part ailleurs. A bon entendeur...