Mercato : Le show de Griezmann, Messi n'a pas tout compris

Dans : Liga, Mercato.

En plein début de Coupe du monde, Antoine Griezmann n’avait toujours pas réglé son avenir, alors qu’il avait promis de tout mettre au clair avant le Mondial en Russie.

Cela a été ensuite rapidement réglé, mais de manière surprenante puisque l’international français a tourné un petit film diffusé à la télévision espagnole, pour expliquer son choix de rester à l’Atlético Madrid. Le natif de Macon a fait durer le suspense pendant un long moment, étant même soupçonné d’avoir tourné deux fins à son documentaire : une où il annonce son départ pour le FC Barcelone, et une autre où il annonce qu’il reste à l’Atlético. Même si cela reste à prouver, cela fait tout de même un message très compliqué pour une simple décision, et Lionel Messi, directement concerné par cette affaire puisque l’Argentin espérait avoir le Français comme coéquipier au Barça, est resté assez dubitatif.

« Le but du show était d’expliquer avec ses mots où il allait. C'était spécial. Je n’ai pas tout vu, mais chacun à son message et sa manière de le délivrer. C’est une décision personnelle, et maintenant nous devons nous concentrer sur ceux qui ont signé et vont nous aider à réaliser les objectifs qu’on s’est fixés pour cette saison », a livré à Radio Catalunya un Lionel Messi qui va se consoler de l’absence de Griezmann avec des recrues comme Malcom, Lenglet, Arthur et Arturo Vidal.