Mercato : Courtois, Man Utd et le Real Madrid au coeur d'un clash royal !

Cette fois on est monté d'un cran dans le dossier Thibaut Courtois, car le gardien de but international belge de Chelsea ne masque plus du tout son désir de quitter les Blues pour rejoindre le Real Madrid. Et si les dirigeants du club londonien ne l'avaient pas compris, l'agent de Thibaut Courtois l'a fait savoir de manière très directe.

S'exprimant dans le Sun, Christophe Henrotay a mis les pieds dans le plat, collant une énorme pression sur Chelsea à cet instant du mercato. « Je lis partout que Chelsea dit que c'est à Thibaut de décider, mais il a clairement fait savoir au club que la meilleure option pour lui était de déménager à Madrid. Pour lui c'est une décision importante parce qu'il tient à se rapprocher de sa famille. Et, en plus, une offre a déjà été formulée pour que Chelsea accepte. Il est actuellement important que tout le monde reste raisonnable. Le club acheteur a proposé une offre correcte pour un joueur à qui il reste un an de contrat et pour lequel il sait qu'il n'y aura rien à dépenser l'an prochain », a fermement prévenu le représentant du gardien de but de Chelsea, qui aurait reçu une offre de 34ME de la part du Real Madrid.