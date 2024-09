Mbappé blessé, il inquiète Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

S'il a marqué mardi soir lors de la victoire du Real Madrid en Liga, Kylian Mbappé n'a pas fini le match. Et le joueur français va devoir passer des examens.

A quelques jours du derby face à l'Atlético de Madrid, programmé dimanche prochain, Carlo Ancelotti a reconnu qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de remplacer Kylian Mbappé à la 80e minute du match contre Alavès (3-2). Le buteur français a en effet demandé à son entraîneur de sortir, ce qui est suffisamment rare pour être signalé, et il s'est ostensiblement tenu la cuisse gauche. Après la rencontre, Carlo Ancelotti n'a pas voulu en dire plus sur la gravité de la blessure de la star française, mais il a précisé que ce dernier allait devoir passer des examens complémentaires. Du côté des médias sportifs espagnols, on fait remarquer que depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé ne s'est pas ménagé, puisqu'il a joué 783 minutes sur 810.

40’ OOOHHHH QUEL BUT DE MBAPPEEEEEE !!! 2-0 ! pic.twitter.com/GMrvXebVzk — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) September 24, 2024

Pour l'instant, on ne veut donc pas s'inquiéter, évoquant une possible fatigue musculaire plutôt qu'un gros souci pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais forcément au moment où le calendrier s'accélère encore pour les clubs, une éventuelle absence de Mbappé serait un gros coup dur pour les Merengue, mais aussi pour l'équipe de France puisqu'une nouvelle trêve internationale se profile déjà. Pour en savoir plus, il va donc être un peu patient, le staff médical du Real Madrid ayant prévu de nouveaux examens ce mercredi.