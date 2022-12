Lionel Messi fait pleurer le Barça, le scoop qui fait mal

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi décidait de quitter le FC Barcelone en août 2021, faute d'avoir pu se mettre d'accord avec les Catalans pour prolonger son contrat. Une nouvelle qui a marqué considérablement le vestiaire barcelonais.

Si plus d'une année est passée depuis le départ de Messi, le Barça ne s'en remet toujours pas. Les Catalans souhaitaient conserver l'Argentin. Mais des problèmes lors des négociations pour prolonger son contrat l'ont poussé à quitter le navire. Et le PSG ne s'est pas fait prier pour rafler la mise. Depuis le départ de Messi, le Barça a du mal à exister sportivement. Son souvenir est encore bien présent dans le vestiaire blaugrana. D'ailleurs, la nouvelle de son départ a choqué plus d'un membre du Barça. Dans un documentaire signé Prime Video sur le club catalan, de nombreux témoignages le confirment.

La vie sans Messi, un choc au Barça

Lionel Messi and his 2022 World Cup. Incredible. pic.twitter.com/YQC9lJ3y0J — Roy Nemer (@RoyNemer) December 20, 2022

Et l'actuel président du Barça, Joan Laporta, n'a pas manqué de tirer sur l'ancienne direction, qui avait laissé une situation économique trop désastreuse pour prolonger Messi. « On a dû confirmer qu’on avait une dette astronomique. On a reçu un héritage terrible. La Liga nous a dit que la solution était de signer un contrat pour hypothéquer 10% des droits de diffusion pendant un demi-siècle. On a calculé ce que ça signifiait pour Messi, et on a refusé. Parfois, je pense aux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas rester, et oui, c’est triste », a notamment indiqué le président catalan. Du côté des joueurs, c'est la totale incompréhension qui dominait alors que Messi était parti pour rester. Jordi Alba précise : « J’étais chez moi, avec mes enfants. J’ai vu un communiqué de presse et je n’arrivais pas à y croire. J’ai été sous le choc pendant trois jours. Dans les vestiaires, personne ne pouvait le croire. Ce fut un moment très dur pour les joueurs. Je savais que Leo voulait rester, à 100 %. (...) C’était notre leader. Le meilleur joueur du monde. Celui qui nous a tous rendus meilleurs. Et on a partagé de nombreux moments en dehors du terrain ». Même son de cloche du côté de Sergio Busquets : « C’était choquant. Je ne pouvais pas le croire. J’ai vu la nouvelle et je suis resté sans voix. Je ne m’y attendais pas, en raison de son importance, et parce que Leo était dans l’équipe depuis si longtemps. Il était très important pour les joueurs sur le terrain. Ce que je voulais, c’est que Leo dise au revoir comme il le méritait et à sa manière ». Une chose que Messi n'a en effet jamais pu faire. Si le Barça ne se porte pas au mieux, c'est néanmoins l'inverse de Messi, qui réalise une très belle saison avec le PSG et qui vient tout juste de remporter la Coupe du monde avec l'Argentine.