Liga : Messi dévoile son plan pour faire déprimer Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Alors que Cristiano Ronaldo monte en puissance du côté du Real Madrid, Leo Messi veut redoubler d'efforts pour garder sa longueur d'avance dans la course au Ballon d'Or.

Une nouvelle fois brillant face à Gérone samedi soir lors de la nette victoire du FC Barcelone au Camp Nou (6-1), Lionel Messi en a profité pour battre un nouveau record. Déjà meilleur buteur de l’histoire de la Liga, avec 371 réalisations en 407 matchs, l'attaquant argentin est maintenant le nouveau meilleur passeur du championnat espagnol. En offrant un caviar à Suarez pour lancer le Barça au bout de cinq minutes de jeu, la Pulga a délivré sa 148e passe décisive. Il devance désormais l'ancien Madrilène Michel... tout en reléguant Cristiano Ronaldo (85). Un record qui fait le bonheur du joueur de 30 ans.

Mais pas tout à fait car s'il réalise pour l'instant une meilleur année 2018 que son rival, avec 29 buts toutes compétitions confondues contre 27 pour CR7, Messi sait qu'il devra surtout remporter des titres pour récupérer son trône de meilleur joueur au monde. Pour cela, Messi a récemment fait passer un message au sein du vestiaire blaugrana : « Il faut d'abord s'assurer les titres les plus proches, avec la Liga et la Copa, avant d'aller chercher la Ligue des Champions », peut-on lire sur Don Balon. En cette deuxième partie de saison, le Barça de Messi jouera donc comme des morts de faim. Avec en plus la Coupe du Monde 2018 en ligne de mire, Messi et Cristiano Ronaldo s'apprêntent donc à livrer l'une de leurs plus belles battailles.