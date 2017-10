Liga : Barça-Las Palmas menacé à cause du référendum !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce dimanche, à 16h15, le FC Barcelone doit recevoir Las Palmas à Nou Camp. Mais Marca annonce qu'une réunion d'urgence se tient actuellement entre les dirigeants du club catalan et les autorités. En effet, le référendum sur l'indépendance de la Catalogne se tient ce dimanche aussi, et le climat est actuellement très tendu dans la capitale régionale, l'Espagne refusant l'organisation de ce scrutin et ayant déployé de nombreuses forces de l'ordre pour l'empêcher. Résultat, le match pourrait être reporté, des problèmes de sécurité étant redoutés.