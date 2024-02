Le Real VARdrid a encore frappé, Griezmann préfère en rire

Dans : Liga.

Au lendemain du nul entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid (1-1), c'est encore une fois l'arbitrage qui fait parler. Les Colchoneros pensent que comme souvent, le club de Florentino Perez ne doit pas se plaindre des décisions de l'officiel.

C'est une boutade qui commence à sérieusement faire monter la pression en Liga, mais désormais nombreux sont ceux qui surnomment les Merengue le Real VARdrid, tant le club de la capitale est fréquemment le bénéficiaire des décisions arbitrales. Dimanche soir, au retour des vestiaires, et après usage de la VAR, Sánchez Martínez, qui officiait pour le derby de Madrid, a annulé après de longues minutes l'égalisation de l'Atlético de Madrid, estimant que Saúl, le milieu des Colchoneros, faisait action de jeu et était hors-jeu. Une décision qui a scandalisé Diego Simeone et ses joueurs, même si au bout du temps additionnel, les visiteurs réussissaient à égaliser (1-1). De quoi relancer le débat sur les décisions fréquemment favorables à l'équipe de Carlo Ancelotti.

L'arbitre a fait hurler l'Atlético de Madrid

😂🤣 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) February 4, 2024

Et dans ce débat, Antoine Griezmann a posté un message sur X qui a fait du bruit en Espagne. Sans même écrire le moindre mot, le buteur français de l'Atlético de Madrid a mis deux émojis pour rigoler de tout cela. L'attaquant n'a pas été le seul à entrer dans cette polémique, puisque Pablo Maffeo, le défenseur de Majorque, a lui aussi rigolé de cette situation, étant lui aussi persuadé, et il l'a déjà dit, que le Real Madrid profitait souvent de décisions arbitrales douteuses. Du côté des supporters des Merengue, on estime que cette polémique est totalement bidon, estimant que l'arbitre aurait même pu siffler trois penalties pour le Real Madrid. A distance, le FC Barcelone regarde cela de près, car le club catalan est, lui aussi, très remonté contre l'arbitrage espagnol actuellement.