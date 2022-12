Le Real regarde le Portugal, Cristiano Ronaldo va rager

Dans : Liga.

Déterminé à se relancer chez un cador européen, Cristiano Ronaldo pourrait croiser des émissaires du Real Madrid pendant la Coupe du monde 2022. Malheureusement pour l’attaquant portugais, la Maison Blanche s’intéresse plutôt à l’un de ses coéquipiers.

Concentré sur la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo ne peut pas pour autant oublier sa situation personnelle. L’international portugais se retrouve libre après la rupture de son contrat à Manchester United. Et malgré l’énorme proposition d’Al-Nassr, qui lui offrirait un salaire annuel à 200 millions d’euros, l’attaquant de 37 ans reste déterminé à rejoindre un prétendant à la Ligue des Champions. On peut penser que Cristiano Ronaldo ne serait pas contre un retour au Real Madrid.

Le Real apprécie Bruno Fernandes

Le quintuple Ballon d’Or, qui a passé ses plus belles saisons dans la capitale espagnole, n’était pas parti en bons termes avec le président Florentino Pérez. Mais les années ont peut-être dissipé les tensions entre les deux parties. Dans ce cas, l’ancien Merengue ne sera pas mécontent de voir des émissaires madrilènes aux matchs du Portugal dans ce Mondial 2022. Seulement voilà, Cristiano Ronaldo n’est pas la cible observée. D'après le quotidien Mundo Deportivo, le Real Madrid a plutôt un faible pour son coéquipier Bruno Fernandes.

On sait que le champion d’Espagne cherche encore du renfort pour son milieu de terrain après l’arrivée du Français Aurélien Tchouaméni cet été. Le nom de l’Anglais Jude Bellingham (Borussia Dortmund) revient avec insistance depuis plusieurs mois. Mais dans un profil beaucoup plus offensif, la piste menant au milieu de Manchester United serait également étudiée. D’autant que Bruno Fernandes a sans doute marqué des points sous les yeux des observateurs espagnols. Le meneur de jeu du Portugal a en effet terminé la phase de groupes du Mondial avec deux buts et autant de passes décisives. Des statistiques à rendre jaloux Cristiano Ronaldo.