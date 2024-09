Le Real a flashé sur Lukeba, l’OL va prendre un chèque

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Castello Lukeba poursuit sa progression sous le maillot du RB Leipzig. Ses performances attirent l’attention de plusieurs cadors européens, à commencer par le Real Madrid qui apprécie son profil. Peut-être une bonne nouvelle pour le club rhodanien que le défenseur central avait quitté en mauvais termes.

Perçu comme un formidable tremplin vers les grands d’Europe, le RB Leipzig pourrait confirmer sa réputation avec Castello Lukeba (21 ans). Le défenseur central porte le maillot de l’équipe allemande depuis près d’un an. Et le voilà déjà proche de prendre son envol vers une formation plus ambitieuse. C’est en tout cas la tendance annoncée par le journaliste Ekrem Konur. D’après notre confrère, plusieurs cadors anglais et espagnols s’intéressent au Français, à commencer par le Real Madrid.

🚨🆕 #EXCLUSİVE

Real Madrid scouts have been closely monitoring RB Leipzig’s young French defender, Castello Lukeba.



▪️The 20-year-old has caught the attention of the Premier League and La Liga giants with his impressive performances this season.



▪️Real Madrid is looking to… pic.twitter.com/lhnFF614cx