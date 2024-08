Le Real Madrid abuse avec Mbappé

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Kylian Mbappé a déjà marqué les esprits au Real Madrid. Pour son premier match officiel avec les Merengue, le Français a trouvé le chemin des filets en Supercoupe d’Europe. Un engouement qui se fait ressentir jusqu’en billetterie, où les prix pour assister à un match au Bernabéu ont explosé par rapport à l’an dernier.

La belle histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid a commencé à l’occasion de la Supercoupe d’Europe qui a vu les Merengue, vainqueurs de la Ligue des Champions, disposer de l’Atalanta Bergame, lauréat de l’Europa League il y a plusieurs mois, sur le score de 2 buts à 0. A l’occasion de son baptême de feu, Mbappé a répondu présent et a inscrit le deuxième but de son équipe. Une intégration qui se fait petit à petit et qui est pour le moment une réussite. Le niveau va s’élever petit à petit avec la reprise de la Liga et de la C1, mais ses débuts sont prometteurs. L’engouement autour de Mbappé est sans précédent, d’autant que le Stade Santiago Bernabéu était comble au moment de la présentation de l’attaquant français il y a un mois. En revanche, il faudra mettre la main au portefeuille pour aller voir un match à domicile du Real Madrid cette saison.

Les prix au Santiago Bernabéu explosent à cause de Mbappé !

Primer tituló con el mejor club del mundo !!!! Vamos por más !!!!

¡HalaMadrid! 🤍🤍🤍 @realmadrid pic.twitter.com/ruksazaB8U — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 14, 2024

En effet, comme le rapporte les médias européens ces dernières heures, les prix des places des rencontres à domicile du Real sont plus élevés que l’an passé. Pour le premier match des champions d’Europe en titre dans leur enceinte contre le Real Valladolid le 25 août prochain pour le compte de la 2ème journée de Championnat, le montant le plus bas pour assister à cette rencontre en vente est de 95 euros. A titre de comparaison, ce prix minimum était de 55 euros l’an passé, ce qui signifie une hausse de 73% d'une saison à l'autre. En ce qui concerne les supporters des équipes visiteuses, ils ne seront pas épargnés par cette augmentation. Pour venir soutenir leur club au Bernabéu, ils devront débourser environ 100 euros. Attention, cela ne concerne que les rencontres de championnat car selon Bild et The sun, les prix mentionnés précédemment seront plus élevés pour la Ligue des Champions. L’effet Mbappé commence déjà, et l’attaquant français devra s’assurer que les fans en auront pour leur argent.