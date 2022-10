Le Barça avec le maillot du Real Madrid ? Le scandale de trop

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone n'est pas à court d'idées concernant l'édition de tenues avec des couleurs originales ces dernières saisons. Jaune fluo, gris, violet ou rose saumon. Seul le blanc, couleur du rival madrilène, a été évité. Mais, le pas risque d'être franchi la saison prochaine.

Symboles de créativité ou attrape-nigauds pour supporters dépensiers, les maillots extérieurs des grands clubs peuvent varier d'une belle originalité à une sérieuse faute de goût. Le FC Barcelone n'est pas le dernier dans ce cas-là. Les Blaugranas ont multiplié les tenues et surtout les couleurs différentes depuis plusieurs années. De la sobriété d'une tenue or cette saison à des choses plus extravagantes comme des maillots verts ou fluo orange, le FC Barcelone aime utiliser toutes les couleurs présentes dans la palette d'un peintre.

Le Barça en blanc, les études disent oui !

Cependant, une couleur reste encore une zone inexplorée pour les créateurs de Nike, équipementier officiel du club. Il s'agit du blanc. Si pour beaucoup de gens le blanc est du domaine du classique voire de l'anodin, ce n'est pas la même chose pour les supporters catalans. C'est la couleur officielle du Real Madrid, le rival éternel. Il semble inconcevable de voir un maillot barcelonais conçu avec cette couleur, pourtant la direction du club veut bien tenter l'expérience.

Image: Early render of Barça's white away kit for the 2023/2024 season.



— @Footy_Headlines pic.twitter.com/wCjnZ0QT68 — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 28, 2022

C'est ce que révèle le média ESPN. La tenue extérieur du FC Barcelone la saison prochaine serait blanche, comme le souhaite ardemment le conseil d'administration du club catalan. Alors que cette information suscite bien des débats, les dirigeants blaugranas justifient leur initiative par une série d'enquêtes et de rapports auprès des supporters. Selon ces études, le maillot blanc se vendrait très bien chez les amateurs de football, en raison de son côté inédit principalement. Le Barça avait déjà failli choisir cette couleur cette saison avant finalement de prendre du gris pour accompagner une grande croix rouge et bleue. Les Merengue du Real vont peut-être devoir bientôt composer avec les Merengue de Catalogne.