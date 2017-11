LdC : Un ciseau et une coupe, Griezmann est de retour

Dans : Liga, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Sifflé par son propre public lors du derby madrilène après un match timoré, Antoine Griezmann s’est rattrapé de fort belle manière.

Dans le match couperet contre la Roma, l’attaquant français a ouvert le score d’un splendide ciseau acrobatique, avant de donner le second but à Kevin Gameiro d’une merveille de passe derrière la ligne défensive. Un enchainement qui permet à l’Atlético Madrid de pouvoir encore croire au miracle de la qualification pour les 1/8e de finale. Le chemin est encore long, mais la star des Matelassiers a récolté cette fois-ci une ovation méritée et le retour d'un discours ambitieux. En plus de cela, son passage chez le coiffeur, qui peut paraitre anecdotique, a été particulièrement saluée sur les réseaux sociaux, où sa coupe précédente avait beaucoup de mal à passer.

« Ce n’est pas fini, il nous reste un beau match à jouer, dans un très beau stade. Nous irons à Chelsea pour gagner », a prévenu l’attaquant français, dont l’équipe a besoin d’un miracle pour se qualifier. Il faudra en effet une victoire à Stamford Bridge, et que dans le même temps, l’AS Roma ne s’impose pas à domicile face à Qarabag.