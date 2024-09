Laporta et son énorme mensonge, les fans sont dégoûtés

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça a récemment surpris en décidant de laisser partir libre Ilkay Gundogan, reparti du côté de Manchester City. Le club catalan justifie même le départ de l'international allemand de façon assez peu cohérente.

Il y a quelques mois, le Barça réussissait un sublime coup sur le marché des transferts en récupérant Ilkay Gundogan du côté de Manchester City. Le milieu de terrain avait toujours rêvé de porter les couleurs catalanes. Très vite, l'Allemand s'est imposé dans le milieu de terrain du Barça. Il a même été l'une des rares satisfactions de la saison dernière, avec un exercice terminé avec 5 buts et 14 passes décisives en 51 matchs disputés toutes compétitions confondues. Alors que tous les fans du Barça pensaient qu'il serait encore un joueur important cette saison, Gundogan a décidé de quitter le club, sans doute avec la crainte de finir un nouvel exercice sans trophée(s). En plus de partir à Manchester City, l'Allemand est parti libre du Barça. De quoi interloquer.

Gundogan, le Barça sauve la face

Si Barcelone va s'éviter de lui verser un salaire conséquent, les observateurs catalans auraient néanmoins voulu que le club récolte de l'argent sur une transaction, surtout au vu des difficultés financières du Barça. Ces dernières heures devant la presse, Joan Laporta s'est enfin exprimé sur le départ d'Ilkay Gundogan. Et pour lui, ce départ est dû à des raisons... sportives : « Après une réunion avec Flick et une évaluation de la situation de l'équipe, Gundogan a décidé qu'il voulait partir. C'est une décision exclusivement sportive. Avec l'ajout de Dani Olmo, il y avait un joueur avec un rôle similaire à celui de Gündogan. C'était une décision sportive prise par le joueur et le club. J'ai entendu dire que c'était une décision économique, mais ce n'est pas le cas ». Une sortie loin de convaincre grand-monde en Catalogne, avec des fans et internautes qui accusent Laporta de mentir ouvertement et d'avoir surtout tout fait pour se séparer d'un gros salaire afin de pouvoir inscrire les recrues en Liga rapidement. Mais sur le terrain, le Barça s'en sort néanmoins très bien en ce début de saison, avec quatre victoires en autant de matchs en Liga.