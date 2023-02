La polémique Benzema enflamme le Real sur fond de racisme

Dans : Liga.

Capitaine de l’Autriche, David Alaba a voté pour le trophée « The Best » et son choix de placer Lionel Messi devant Karim Benzema a surpris à Madrid.

En règle générale, il y a peu de surprises lorsque les votes de chaque capitaine sont dévoilés pour le trophée FIFA « The Best ». Les joueurs votent en général pour leurs coéquipiers en sélection ou en club, ce qui évite quelques regards désapprobateurs dans le vestiaire. Mais dans la nuit de lundi à minuit, les votes des capitaines ont été dévoilés et le palmarès de David Alaba a retenu l’attention des supporters du Real Madrid. A la surprise générale, le défenseur autrichien du club merengue a placé Lionel Messi en tête de son classement… devant son coéquipier Karim Benzema. Un choix qui a provoqué la furie des supporters du Real Madrid, lesquels ont dérapé de manière regrettable puisque le hashtag #AlabaOut a rapidement été relayé par les supporters du Real Madrid, lesquels ont inondé le joueur de commentaires insultants. Et comme souvent malheureusement, la haine des réseaux sociaux est allé bien trop loin avec des commentaires racistes à l’encontre de David Alaba, dont la dernière publication sur Instagram a reçu plus de 22.000 commentaires contre quelques centaines de manière habituelle.

La polémique Karim Benzema ayant enflammé Madrid au grand dam de David Alaba, le capitaine de l’Autriche a été contraint de s’expliquer sur les réseaux sociaux. « En ce qui concerne FIFA The Best Award : l’équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en tant qu’équipe, pas moi seul. Tout le monde dans l’équipe peut voter et c’est comme ça que c’est décidé. Tout le monde sait, surtout Karim, à quel point je l’admire et j’admire ses performances. Et j’ai souvent dit que pour moi, c’était le meilleur attaquant du monde, et c’est toujours le cas. Sans aucun doute » a lancé David Alaba pour tenter de mettre fin à la polémique. Le vote de David Alaba est donc un choix collectif de la part des joueurs autrichiens, qui ont placé Lionel Messi en tête devant Karim Benzema. En ce qui concerne le vote pour le meilleur entraîneur de la saison, David Alaba n’a en revanche pas fait dans les sentiments et a placé son coach Carlo Ancelotti devant Lionel Scaloni, vainqueur du Mondial avec l’Argentine en 2022.