L'Espagne raciste, Fred Hermel est écoeuré

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée au Real Madrid, Vinicius Jr est souvent l'objet d'insultes et de chants racistes. Des comportements qui ne font pas honneur à l'Espagne.

Vinicius Jr fait le bonheur du Real Madrid depuis pas mal de mois désormais. Mais le Brésilien est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Dribbleur, chambreur et personnage atypique, il s'est mis à dos de nombreux supporters en Liga. Mais certains vont beaucoup trop loin et n'ont pas hésité à lui lancer des insultes racistes. Cela s'est déjà produit plusieurs fois. De quoi pousser le Brésilien à prendre la parole et à même envisager un départ. D'ailleurs, il pense que si les problèmes de racisme ne s'arrangent pas de l'autre côté des Pyrénées, alors il faudra tout simplement enlever le Mondial 2030 à l'Espagne, qui est censée l'organiser avec le Portugal et le Maroc.

Vinicius n'en peut plus, l'Espagne bientôt sanctionnée par la FIFA ?

Sur l'antenne de RMC, Fred Hermel est allé dans le sens de Vini Jr, en invitant les Espagnols à se reprendre vivement : « Il y a des noirs qui subissent le racisme. Vinicius a parlé sur CNN en disant qu'il y avait un vrai problème de racisme dans le foot espagnol. Et si ça ne s'arrange pas, il faut enlever le Mondial à l'Espagne. On l'a accusé en Espagne, mais il a raison. (...) Tant que l'Espagne ne reprendra pas le pouvoir sur le sujet du racisme, l'image de l'Espagne sera détériorée au niveau international. Je ne sais pas si le Mondial sera en danger, mais on a raison de se poser la question ». Reste à savoir si la FIFA, la Liga et le football espagnol prendront enfin ce gros problème en main, alors que les chants et paroles racistes se sont multipliés ces dernières semaines. En plus de perdre le Mondial 2030, l'Espagne pourrait aussi finir par perdre ses stars.