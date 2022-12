L'Atlético réserve le pire accueil à ses Argentins

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Champions du monde avec l’Argentine, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul et Angel Correa n’ont pas eu droit à l’ovation de leurs supporters. Au contraire, le public de l’Atlético Madrid leur a réservé des sifflets avant le match de Liga face à Elche (2-0) jeudi.

L’Atlético Madrid pensait organiser un petit moment de fête, mais l’initiative s’est transformée en couac. Avant le match de Liga face à Elche jeudi, le club de la capitale espagnole a demandé à ses Argentins Nahuel Molina, Rodrigo De Paul et Angel Correa de pénétrer sur le pelouse afin de recevoir une ovation pour leur sacre en Coupe du monde 2022. Mais le public du Wanda Metropolitano n’a pas du tout suivi le plan. Si l’attaquant a été épargné lorsque le speaker a annoncé son nom, ses deux coéquipiers n’ont pas eu le même traitement.

Les champions du Monde argentins, De Paul, Correa & Molina accueillis par les sifflets du Metropolitano... 🫣pic.twitter.com/GY98qpPtgJ — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) December 30, 2022

Nahuel Molina et Rodrigo De Paul, contraints de faire comme si de rien n’était, ont été copieusement sifflés par leurs supporters ! A priori, les fidèles de l’Atlético Madrid n’ont rien contre l’Albiceleste. Leur réaction concernait directement les deux joueurs et leurs performances depuis le début de la saison. En gros, les supporters leurs reprochent une différence d’implication selon le maillot porté. Le latéral droit, recruté pour 20 millions d’euros à l’Udinese, n’a plus du tout le même rendement depuis son arrivée cet été.

De Paul, les supporters rancuniers

L’Atlético Madrid l’a notamment recruté pour son apport offensif mais l’Argentin n’a jamais été décisif cette saison. Quant à Rodrigo De Paul, les supporters ne l’ont pas non plus reconnu au Qatar. Et surtout, ses polémiques n’ont pas été digérées. Le milieu de terrain, officiellement blessé aux ischios, vient d’être aperçu en train de porter sa petite amie chanteuse en plein concert. Lui qui s’était affiché en train de danser lors d’un festival à Miami, et sur des photos à la plage avec sa conjointe en octobre dernier, alors qu’il s’était absenté pour rester aux côtés de son père gravement malade. Le public madrilène n’a visiblement pas oublié.