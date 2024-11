Kylian Mbappé au Real, « ‍un cadeau empoisonné ‍»

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Recrue désirée par Florentino Pérez, Kylian Mbappé a du mal à élever son niveau depuis son arrivée au Real Madrid. Une erreur de casting selon Olivier Rouyer, ancien joueur et désormais consultant.

L'été dernier, le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin. En attendant un autre ? Alors qu'il a catégoriquement refusé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, le Bondynois est parti librement au Real Madrid. Ardemment désiré par Florentino Pérez, le président des Merengues, le meilleur buteur de l'histoire du PSG est arrivé en grande pompe. Un stade Santiago Bernabéu sur son 31 pour sa présentation officielle et des premiers pas sous ses nouvelles couleurs plutôt prometteurs. Mais après trois mois, les premières conclusions tombent : il n'est pas à la hauteur des attentes. Faut-il constater une erreur de casting ou un contexte défavorable ?

Kylian Mbappé n'y arrive plus, une erreur de recrutement

🗣️"Florentino Pérez a fait un cadeau empoisonné à Ancelotti"



Olivier Rouyer à propos du transfert de Kylian Mbappé cet été au Real Madrid.



Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé ne montre pas la supériorité technique dont il faisait preuve auparavant. Le malaise a d'ailleurs enflé en équipe de France même, puisque après avoir refusé sa convocation lors du rassemblement d'octobre, le numéro 9 du Real Madrid n'a pas non plus été appelé pour celui de novembre. Cette fois-ci, c'est un choix de Didier Deschamps. Une telle décision implique logiquement l'ouverture de débats.

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Olivier Rouyer a commenté la situation de Kylian Mbappé. « Il est mal utilisé ? Je suis d'accord, sauf que le président du Real Madrid fait un cadeau empoisonné à Carlo Ancelotti. Si le Real perd le prochain match, Ancelotti va peut-être se faire virer, car il a ce problème 'qu'est-ce que je fais de Mbappé, puisque je ne peux pas le mettre à gauche ?' C'est un sacré problème. Le timing de son transfert ? Il n'est pas bon ! On est tous d'accord », explique l'ancien joueur devenu consultant. Outre la non-convocation en équipe de France de Kylian Mbappé, peut-être faut-il qu'Ancelotti le mette sur le banc pour aboutir à un électrochoc important.