Griezmann à l'Atlético Madrid, zéro suspense

Dans : Liga.

Annoncé sur le départ du FC Barcelone, même s'il ne veut rien lâcher financièrement, Antoine Griezmann pourrait retourner à l'Atlético Madrid. Pour Elton Mokolo, l'affaire va se faire.

Bien malin celui qui sait comment va se terminer le feuilleton Antoine Griezmann, maintenant que l’on a appris que les dirigeants du FC Barcelone veulent s’en séparer pour des raisons financières. Le champion du monde français est sacrifié pour permettre à Lionel Messi de revenir au Barça, Joan Laporta n’ayant pas les moyens de conserver l’effectif coûteux et pléthorique mis en place depuis plusieurs saisons. Sur la chaîne de Winamax, Elton Mokolo estime que le simple fait qu’Antoine Griezmann soit ouvertement mis en vente lors de ce mercato, marque la fin probable de l’aventure de l’attaquant à Barcelone, après seulement deux ans de contrat. Et même si son retour à l’Atlético Madrid n’était pas prévu, cela ne sera pas un désaveu total pour l'attaquant tricolore.

Le journaliste est clairement persuadé que l’opération va se faire. « Pour moi, ça va être très compliqué qu’Antoine Griezmann reste au Barça. Dès qu’il a été acté qu’il était sur le marché des transferts, je ne vois pas comment ils pourraient faire marche arrière, ça serait très surprenant. Voilà pourquoi je dis que le retour à l’Atlético est probable. Déjà ça serait le retour du fils prodigue, un de plus, on l’a vu avec Filipe Luis, on l’a vu avec Diego Costa ou Fernando Torres à une époque. En plus, Antoine Griezmann reviendrait dans une équipe qui est championne d’Espagne, et on aimerait bien voir ce que va faire cette équipe avec Antoine Griezmann. Mais qu’on ne se trompe pas, il reste un grand joueur et cela serait un renfort magnifique (…) Il faut une masse salariale à hauteur de 160ME au Barça, et face à cela, il faut sacrifier des joueurs à la valeur économique très importante. La Liga sera intransigeante et voilà pourquoi Griezmann est préposé au départ », a précisé Elton Mokolo sur ce dossier forcément très sensible.