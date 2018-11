Football Leaks : Le PSG a le dopage financier, et le Real Madrid le vrai dopage ?

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Mediapart l'a révélé vendredi, dans le cadre des Football Leaks, le Real Madrid a pris de grandes libertés avec les règles du contrôle anti-dopage, l'UEFA préférant fermer les yeux plutôt que de sanctionner les Merengue et dédouaner totalement le club madrilène avec la bénédiction de l'Agence Mondial Anti-Dopage. Outre une excuse hallucinante, à savoir une erreur administrative due à l'excitation du moment, pour justifier un contrôle positif de Sergio Ramos avant la finale de la Ligue des champions 2017, on apprend aussi qu'un contrôle sanguin avait tourné à la blague la même année.

En février 2017, des contrôleurs assermentés se sont présentés par surprise à l'entraînement du Real Madrid, ce qui est évidemment la règle. Mais le ton serait rapidement monté entre Cristiano Ronaldo et les représentants de la lutte anti-dopage, rendant l'atmosphère très tendue. Après que CR7 et Toni Kroos se soient pliés à la demande des contrôleurs, et devant la tension énorme, ces derniers auraient finalement ensuite acceptés que les médecins du Real Madrid procèdent eux-même aux prélèvements sanguins, ce qui est à l'encontre de la totalité des règles officielles en matière de contrôle anti-dopage. L'UEFA aurait alerté le Real Madrid suite à cet incident, le club espagnol lui répondant qu'il ne pouvait pas faire autrement car les contrôleurs étaient incompétents et qu'il n'était pas possible de les laisser faire. Qu'en pense Javier Tebas ?