Espagne ‍: Accusé d'être Français, il se défend

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable à la Real Sociedad, Robin Le Normand s’est également imposé comme un taulier de la sélection espagnole, grande favorite pour l’Euro 2024 après un premier tour emballant.

Son nom n’a quasiment jamais été évoqué en Equipe de France et pourtant, Robin Le Normand est l’un des défenseurs les plus fiables d’Europe ces dernières années. Titulaire indiscutable à la Real Sociedad, le binational a fait le choix de la sélection espagnole, où il s’est là aussi imposé comme un véritable taulier. Au côté d’un autre binational, sujet à la mode durant cette campagne d'élections législatives en France, à savoir Aymeric Laporte, il forme une défense complémentaire au sein de l’équipe qui fait désormais office de favorite à l’Euro 2024 après un premier tour séduisant. Interrogé par Mundo Deportivo, Robin Le Normand est revenu sur son choix et à priori, le défenseur de la Real Sociedad ne regrette pas du tout sa décision de snober l’Equipe de France… bien au contraire. Cela alors qu'en Espagne, une polémique est née de sa présence au sein de la Roja avec Aymeric Laporte, autre français naturalisé.

« Didier Deschamps et moi avons eu une conversation, mais j’avais eu plusieurs appels avec des gens de la Fédération espagnole, le sélectionneur, j’avais parlé avec ma famille et mon entourage et j’avais toute leur confiance. Pour moi, c’était quelque chose de très naturel… J’ai grandi en France, mais j’ai aussi passé près de dix ans en Espagne. Une décennie où j’ai grandi en tant qu’homme, en tant que footballeur. Je me suis fait une place dans une ville, un club, où je ne peux avoir que mille mots de gratitude. Si en plus de tout ça, le coach vous appelle… C’était très simple et ma décision était évidente » a lancé Robin Le Normand, satisfait de son choix et il y a de quoi puisqu’il est à 27 ans un titulaire à part entière d’une formation du 10 mondial. Opposé à la Géorgie dimanche en huitième de finale de l’Euro, il tentera de valider avec la Roja son ticket pour les quarts de finale. Avec l’ambition de plus en plus affirmée d’aller au bout d’une compétition durant laquelle l’équipe de Luis de la Fuente a déjà imposé sa loi face à des cadors comme l’Italie ou la Croatie.