Esp : Six mois pour sauver sa peau, Ferland Mendy est prévenu

Par Adrien Barbet

Suite à la défaite inattendue du Real Madrid contre Villarreal lors de la dernière rencontre du championnat espagnol, Ferland Mendy est dans la tourmente. Le défenseur français a livré une prestation très moyenne avec des erreurs qui ont coûté un but aux Madrilènes. Sa situation ne fait qu'empirer au sein du club de la Maison Blanche.

Déjà critiqué la saison dernière, Ferland Mendy avait réussi à sauver sa saison grâce à un tir contré miraculeux, sauvé in extremis sur la ligne devant Jack Grealish en demi-finale de la Ligue des Champions. Pas suffisant pour que Didier Deschamps l'emmène au Qatar pour la Coupe du monde. Samedi 7 janvier, à l'occasion de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, Mendy a une nouvelle fois été fébrile défensivement avec une relance catastrophique qui a amené le premier but du sous-marin jaune. La presse espagnole estime que l'ancien joueur de l'OL n'a pas le niveau pour jouer avec le Real Madrid en Liga. Alors que son contrat expire en juin 2025 avec le club madrilène, l'avenir du joueur de 27 ans est très incertain.

L'Espagne et le Real Madrid se questionnent sur Mendy

Le journal Marca explique que le Real Madrid n'est pas convaincu par les performances de Ferland Mendy. Si Carlo Ancelotti continue toujours de faire confiance au latéral gauche, la direction espagnole n'envisage pas de prolonger le contrat du joueur formé au Havre. Le Real Madrid qui pensait avoir trouvé le remplaçant de Marcelo, va effectuer un recrutement au poste d'arrière gauche pour apporter une autre solution au technicien italien que Ferland Mendy. L'international français (9 sélections) va devoir réaliser une meilleure seconde partie de saison s'il veut sauver sa place au Real Madrid. Florentino Pérez pourrait passer à l'action durant le mercato hivernal pour renforcer un secteur qui fait défaut aux Merengues depuis longtemps.