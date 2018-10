Esp : Pas de trophée pour Messi, la drôle d’explication de Suarez

Dans : Liga, Foot Europeen.

Pour la première fois depuis 10 ans, les récompenses individuelles échappent à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

C’est effectivement Luka Modric qui a remporté les trophées décernés par la FIFA et l’UEFA, et qui part donc avec un avantage pour le Ballon d’Or. De son côté, l’Argentin du FC Barcelone, en échec en Ligue des Champions et au Mondial 2018, n’a quasiment aucune chance de faire la une de France Football en décembre prochain. Ce que Luis Suarez Miramontes a bien du mal à comprendre.

« C'est étrange que Messi soit oublié pour The Best et le Ballon d'Or. On dirait que ceux qui votent veulent du changement, ça se sent aussi avec Ronaldo, a constaté l’ancien milieu du Barça (1954-1961) dans Mundo Deportivo. Le fait de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions ces dernières années lui coûte cher, ce trophée compte beaucoup. C'est difficile de dire qu'un joueur ou un autre est le meilleur de l'histoire. Pareil pour les équipes. Chacun vit son époque. »

Messi plus complet que CR7

« Ce qui est clair selon moi, c'est que Messi fait partie des trois ou quatre joueurs différents, spéciaux. Parmi les joueurs de son époque, Messi est le plus spectaculaire, il fait plus de choses que les autres. Il marque, dribble, fait des passes décisives... Ronaldo, par exemple, est plus puissant, mais il marque seulement des buts, ce qui est déjà beaucoup évidemment. Mais Messi a plus d'atouts, les buts et tout le reste. Il faudrait juste qu'il soit plus grand et plus beau », a plaisanté l’Espagnol, fan de « La Pulga » comme son homonyme uruguayen.