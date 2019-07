Esp : Mieux que Neymar, moins bien que Messi et CR7, voilà Griezmann !

Dans : Liga, PSG, Mercato.

Le FC Barcelone a frappé un grand coup en s'offrant, moyennant 120ME, Antoine Griezman, un an après le refus de l'attaquant français de signer au Barça. Et l'apport du Champion du monde au sein d'un secteur offensif catalan déjà survitaminé s'annonce essentiel si l'on en croit les spécialistes footballistiques. Interrogé par France-Football, Gérard Houllier estime qu'Antoine Griezmann n'a rien à envier aux stars qu'il va côtoyer, loin de là même, Grizou étant un candidat crédible au Ballon d'Or.

Et l'ancien coach de Liverpool, du PSG ou bien encore de Lyon de confier tout le bien qu'il pensait du nouveau joueur du Barça. « Il est bien meilleur et bien plus fort que ce que les gens pensent. Il sait tout faire. Quand on en parle entre techniciens, ils te disent tous : ''Le top, c'est Griezmann''. Et tous les clubs aimeraient l'avoir. Surtout, c'est un joueur d'équipe : mieux, une star d'équipe. Tu peux toujours compter sur lui. Evidemment, on ne peut pas le comparer avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui sont sur une autre planète. Mais je le mets juste derrière ces deux-là », explique Gérard Houllier, convaincu que le FC Barcelone peut apporter beaucoup à Antoine Griezmann, mais que l'inverse est également vrai.