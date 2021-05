Esp : Mbappé et Allegri, le Real Madrid à l'attaque !

Dans : Liga.

Zinedine Zidane a démenti avoir informé ses joueurs qu'il quittait le Real Madrid en fin de saison, mais du côté des Merengue on prépare l'avenir sans Zizou, mais avec Mbappé et Allegri.

Toujours en course pour le titre de Champion d’Espagne, le Real Madrid devra patienter une semaine afin de savoir s’il ajoute un titre de plus à son hallucinant palmarès. Et les supporters madrilènes devraient également en savoir un peu plus sur l’avenir de Zinedine Zidane sur le banc des Merengue. Dimanche soir, dans la foulée de la victoire de Madrid à Bilbao, l’entraîneur français a fermement démenti avoir dévoilé à ses joueurs qu’il partirait à la fin de l’actuelle saison. Mais pour AS et Marca, c’est une évidence, Zidane ne restera pas et du côté de Florentino Perez on est conscient que le technicien tricolore va partir. Ce lundi, Marco Ruiz, qui suit le Real Madrid pour AS, affirme que le président de la Maison Blanche, a déjà les idées bien claires au sujet de l’avenir de son club.

Concernant l’entraîneur, c’est désormais Massimiliano Allegri qui semble tenir la corde, Raul n’étant finalement que le plan B contrairement aux premières rumeurs. Et pour booster les ambitions sportives du Real Madrid, Florentino Perez veut clairement faire de Kylian Mbappé la vedette du mercato estival 2021. « L’idée est d’accélérer les choses avec Mbappé qui est considéré comme celui ayant le meilleur rapport qualité-prix, puis de faire venir Haaland en 2022. Ces deux joueurs ont déjà dit oui à Madrid, il faut désormais que tout se coordonne », explique le journaliste madrilène, qui affirme que fort de l’accord trouvé avec Kylian Mbappé, le Real Madrid n’aura qu’à patienter un an de plus si le Paris Saint-Germain refuse de laisser partir le champion du monde français. Sur le papier, tout semble fonctionner, sauf que le départ de Zinedine Zidane, si départ il y a, peut faire gamberger Kylian Mbappé, lequel rêvait probablement de travailler avec le champion du monde 98 plus qu'avec le technicien italien.