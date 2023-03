Esp : Le Real Madrid tremble, Vinicius impose sa loi

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La prolongation du contrat de Vinicius Junior traine en longueur au Real Madrid, un dossier qui commence à irriter Florentino Pérez.

Erling Haaland et Kylian Mbappé sont très souvent présentés comme les deux successeurs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi à la tête du football mondial. Mais ces deux dernières années, un autre joueur fait son trou, juste derrière l’avant-centre de Manchester City et l’attaquant du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Vinicius Junior, qui s’impose peu à peu comme l’atout offensif n°1 du Real Madrid. Auteur d’un doublé en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool, le Brésilien a tout fraichement été élu joueur du mois par les supporters du Real. Ceux-ci seraient sans doute soulagés d’apprendre que Vinicius a prolongé son contrat, lequel expire en juin 2024. Des négociations sont en cours et trainent en longueur depuis plusieurs mois, ce qui a tendance à tendre l’atmosphère dans la capitale espagnole.

Vinicius et le Real, des négociations qui s'éternisent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

A en croire les informations de Todo Fichajes, il est crucial pour le Real Madrid de boucler la prolongation du contrat de Vinicius Junior avant le mercato estival. Et pour cause, le club merengue ne veut pas entamer la saison prochaine avec un joueur du calibre de Vinicius en fin de contrat l’année suivante, avec le risque de le perdre pour zéro euro. Par conséquent, ce dossier est prioritaire aux yeux de Florentino Pérez, qui souhaite prolonger son joyau brésilien jusqu’en juin 2026. Du côté du joueur et de son entourage, les discussions bloquent. En effet, le clan Vinicius aimerait prolonger d’une seule année, soit jusqu’en juin 2025, afin de garder la main sur son avenir en cas d’envies de départ à moyen terme. Autre point qui bloque pour l’instant : le futur salaire de Vinicius, dont les agents estiment qu’il doit être l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire du Real Madrid au vu de son nouveau statut. Toujours suivi par le PSG selon le média, Vinicius veut rester au sein du club de la Casa Blanca. Mais pour l’heure, les discussions bloquent et trainent en longueur, ce qui n’est jamais bon signe.