Esp : Le Clasico entre Barcelone et le Real encore menacé !

Dans : Liga.

Initialement programmé en octobre, le Clasico au Camp Nou entre Barcelone et le Real Madrid avait officiellement été reporté au 18 décembre prochain à 20 heures.

Mais à une semaine du match, il semblerait que rien ne soit encore certain quant à la tenue de ce match. Et pour cause, une nouvelle manifestation est annoncée devant le Camp Nou à la demande de la plateforme « Tsunami Democratic », quelques heures avant le choc de la Liga. Dans un communiqué publié mardi, la plateforme indique que près de 20.000 personnes sont attendus pour participer à différents actes de protestations, lesquels débuteront à 16 heures, soit quatre heures avant le début du match entre l’équipe de Zinedine Zidane et celle d’Ernesto Valverde.

Le but des manœuvres étant, comme en octobre avant le report du match, de manifester contre la sentence du procès des organisateurs du référendum illégal sur l’indépendance de la Catalogne. L’organisation de ce Clasico entre le Barça et le Real Madrid n’est donc décidément pas de tout repos pour la Liga…