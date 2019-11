Esp : La blessure de trop pour Dembélé, le Barça craint le pire

Dans : Liga.

Titularisé au détriment d’Antoine Griezmann contre le Borussia Dortmund (3-1) mercredi, Ousmane Dembélé s’est encore blessé. Un coup dur qui inquiète le FC Barcelone, peut-être encore plus que d’habitude.

La soirée aurait pu être parfaite pour le FC Barcelone. Grâce au succès face au Borussia Dortmund, le club catalan valide son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et s’assure même la place de leader du groupe. A noter le petit bonus non négligeable, à savoir le début de connexion entre Lionel Messi et Antoine Griezmann. Mais le gros point noir concerne Ousmane Dembélé, victime d’une nouvelle lésion à la cuisse. Il s’agit déjà de sa troisième blessure de la saison, sa neuvième depuis son arrivée au Barça en 2017 ! Résultat, tous les Blaugrana sont affectés.

Même le capitaine Lionel Messi est venu prendre des nouvelles du Français assis sur la pelouse. Tandis que l’entraîneur Ernesto Valverde s’est dit triste pour son joueur. Du côté du staff médical, des examens sont prévus jusqu’à vendredi afin d’en savoir plus. Mais selon les informations du quotidien As, les médecins sont pessimistes et prédisent un retour de Dembélé en janvier. Ce n’est pourtant pas la principale inquiétude du Barça, davantage préoccupé par le mental de son ailier. En effet, l’ancien Rennais semblait très affecté après sa blessure, lui qui a quitté le terrain en larmes. Le club craint donc que cet énième coup dur l’incite à baisser les bras. Autant dire que les résultats des examens sont très attendus.