Esp : L’absence de Messi affole Barcelone !

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas encore prolongé. Et comme l’Argentin n’a pas participé à la promotion du maillot pour la saison prochaine, beaucoup ont cru à un indice révélateur. Le quotidien Mundo Deportivo a donc tenu à rassurer les supporters du Barça.

C’est bien connu, la presse espagnole ne rate jamais rien. Le moindre détail est analysé, au risque d’aboutir à une mauvaise interprétation. Dernier exemple en date avec l’indice supposé sur l’avenir de Lionel Messi. Le FC Barcelone a en effet réalisé la promotion du maillot domicile pour la saison prochaine avec une vidéo et des photos de plusieurs joueurs. On retrouve notamment Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Pedri, Ansu Fati ou encore Antoine Griezmann. Quant au capitaine, on le voit bien dans la vidéo.

Mais contrairement à ses coéquipiers cités, il n’apparaît pas sous le nouveau maillot. De quoi affoler les observateurs du Barça qui ont immédiatement pensé que ce détail prouvait le futur départ de Lionel Messi. Pour rappel, l’attaquant arrive à la fin de son contrat et n’a toujours pas prolongé. Mais que les supporters blaugrana se rassurent, Mundo Deportivo a donné l’explication. La promotion de cette prochaine tunique avait été organisée le vendredi 19 mars et comme tous les joueurs de l’effectif, le sextuple Ballon d’Or avait été convoqué pour y participer.

Messi s’est abstenu

Sauf qu’à ce moment, Lionel Messi était en plein flou concernant son avenir, lui qui n’avait encore reçu aucune offre de prolongation. Dans ce contexte incertain, « La Pulga » a donc préféré ne pas laisser filtrer d’images de lui sous le nouveau maillot du Barça pour éviter tout malaise avec son éventuel futur club. Il est vrai que le Paris Saint-Germain ou Manchester City n’auraient pas apprécié. Depuis, la situation a évolué et le FC Barcelone se dit confiant, avec ou sans Lionel Messi pour promouvoir le nouveau maillot.