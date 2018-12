Esp : En galère à Barcelone, Dembélé reçoit un soutien XXL

Dans : Liga, Premier League, Equipe de France.

Buteur et passeur décisif contre l’Espanyol ce week-end, Ousmane Dembélé est au cœur de la tempête au FC Barcelone. Et pour cause, le Français est encore arrivé en retard à l’entraînement, au lendemain de sa belle performance sur le terrain. A la veille du choc de Ligue des Champions entre le club catalan et Tottenham, Hugo Lloris a volé au secours de son partenaire en Equipe de France. Un soutien de poids qui devrait faire le plus grand bien au champion du monde 2018…

« Dembélé a un grand talent, mais a commis quelques erreurs. Il est jeune et à encore beaucoup à apprendre du football de haut niveau. Mais il a démontré ses qualités sur le terrain lors de ses derniers matches. C’est vrai qu’au Barça, vous n’avez pas le temps et il faut toujours prouver à chaque match. Mais je pense que les choses se passeront bien pour lui » a expliqué le capitaine de Tottenham et de l’Equipe de France. La preuve que Dembélé, qui a déjà reçu le soutien de Didier Deschamps il y a quelques semaines, est très apprécié par les joueurs et le staff des Bleus.