Esp : Dix mois plus tard, Zidane revient avec un salaire XXL au Real

De retour à Madrid, Zinedine Zidane a surpris tout le monde. Effectivement, peu d’observateurs auraient misé sur un retour aussi rapide du Français dans la capitale espagnole.

Au vu des résultats très décevants du Real depuis son départ, le champion du monde 1998 revient clairement dans la peau de l’homme providentiel. Ce qui lui a permis de négocier au mieux son nouveau contrat, qui le lie au champion d’Europe en titre jusqu’en juin 2022. En effet, El Confidencial révèle ce mercredi que Zinedine Zidane touchera 12 ME par au sein de la Casa Blanca. Un salaire fixe auquel il faudra ajouter des bonus supplémentaires qui pourraient augmenter successivement son salaire d’ici la fin de son contrat. A titre de comparaison, « Zizou » touchait 7,5ME par an en 2018 lors de son départ du Real Madrid. Cela valait bien le coup de prendre six mois de vacances en famille.