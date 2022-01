Esp : Dembélé va prolonger, Xavi met un stop au PSG

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Alors que le FC Barcelone semble très loin d’un accord avec Ousmane Dembélé, Xavi reste optimiste. L’entraîneur catalan croit toujours à une prolongation de son ailier notamment courtisé par le Paris Saint-Germain.

Finalement, tout n’est peut-être pas terminé entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. On pensait leur séparation actée dans la mesure où le club catalan ne propose que la moitié des 40 M€ bruts par an réclamés par le Français, sans compter la prime à la signature de 20 M€ exigée. Mais alors que plusieurs formations se tiennent déjà à l’affût pour récupérer l’ailier en fin de contrat, à commencer par le Paris Saint-Germain, l’entraîneur du Barça Xavi assure qu’une prolongation reste possible.

Xavi se dit toujours « optimiste »

« Je ne suis pas déçu. C'est une négociation, a tempéré le technicien. Les agents sont difficiles. Au Barça, on a une position claire et le processus est en cours, ce n'est pas terminé. Je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort. Il a une offre fantastique. Il y a toujours une négociation acharnée. J'espère qu'il pourra rester parce que c'est un joueur qui a les qualités pour faire la différence. Il peut devenir le meilleur joueur à son poste. C'est une opportunité pour lui et il ne peut pas la laisser passer. »

« Des sifflets contre Dembélé au Camp Nou ? On va toujours de l'avant, a écarté Xavi, qui a confirmé une prochaine réunion entre la direction et Ousmane Dembélé lundi. C'est une négociation, on va espérer. Ils ont prévu de se réunir une nouvelle fois. Je ne pense pas qu'il puisse être plus heureux ailleurs qu'ici. Le Barça est le meilleur club au monde, le projet sportif sera plus important que l'aspect économique, c'est ce qu'on lui a dit. C'est pour ça que j'ai de l'espoir. »

Dembélé au centre du projet

En effet, le coach du Barça s’est encore entretenu avec l’ancien joueur du Stade Rennais. Et malgré le gros désaccord financier, la légende blaugrana tire du positif de cet échange. « Je lui ai naturellement dit qu'on avait besoin de lui, a raconté Xavi. C'est un joueur important pour nous. Il lui a manqué des buts, mais il sait que le projet sportif est très intéressant pour lui. L'aspect économique ne dépend pas de moi. » Il dépend surtout de l’agent Moussa Sissoko, lequel estime que Barcelone peut accepter ses demandes étant donné que le club convoite le très cher Erling Haaland.